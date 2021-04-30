Ижевск, , 20:13 — REGNUM В Удмуртии увеличивается тариф на проезд по мостам через реки Кама и Буй для коммерческого транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ООО «РИК» (Региональная инвестиционная компания).

В среднем тарифы вырастут на 3,5%, что ниже уровня инфляции, подчеркнули в компании. При этом для двухосного среднегабаритного транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн и габаритной высотой более чем 2,6 м продолжает действовать акция — указанный транспорт сможет пользоваться мостовыми переходами по тарифам второй тарифной группы.

Для большинства водителей легковых автомобилей тарифы корректироваться не будут.

Напомним, проект строительства мостовых переходов через Каму и Буй был запущен в октябре 2013 года, когда было подписано концессионное соглашение. Стоимость строительства оценивалась в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии. Соглашение заключено на 49 лет. В случае недостаточного сбора средств компенсировать выпадающие доходы необходимо из республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что «проект неприбыльный, поскольку при расчете трафика предполагалось, что по мосту будут ежедневно проезжать около 3 тыс. единиц транспорта, а в реальности переправой пользуются только 2 тыс. машин». Поэтому планы удмуртских властей о смене концессионера не реализовались.

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