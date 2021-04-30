Рим, , 20:11 — REGNUM 39% граждан Италии беспокоят экономические трудности, 36% — коронавирус и его последствия, в том числе вопросы вакцинации, таковы данные исследования Ipsos, опубликованные в пятницу, 30 апреля.

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25% респондентов заявили, что уже сделали первую прививку от коронавируса, 41% намереваются сделать это сразу, как только будет возможно, сомнения о необходимости вакцинации в настоящее время испытывают 19% граждан.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 30 апреля, в Италии умерли 120 807 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 263 (днем ранее — на 288). Число подтвержденных носителей выросло на 13 446 (днем ранее — на 14 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 022 653 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 436 270 человек — на 2439 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 833 485 человек, что составляет 9,69% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.