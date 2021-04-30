Саутгемптон, Великобритания, , 20:09 — REGNUM 30 апреля в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» состоится матч-открытие 34-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогать англичанину будут Даррен Канн и Марк Шолес.

До матча «Лестер» с 19-ю победами и 62-мя очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 36-ю очками идет на пятнадцатом месте.