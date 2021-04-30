Аспен, США, , 20:09 — REGNUM Нельзя гарантировать положительный результат переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые идут в Вене, заявил 30 апреля помощник главы Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан на семинаре в Аспенском институте.

Салливан «Мы увидели желание всех сторон, включая Иран, говорить серьёзно о снятии санкции, ядерных ограничениях и пути обратно к Совместному всеобъемлющему плану действий, но всё ещё непонятно, чем это все закончится в Вене через несколько недель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Австрии продолжаются переговоры по ядерной сделке с Ираном на уровне Совместной комиссии для обсуждения перспектив возврата США к договору.

Над этой темой работают три группы, в том числе группа по снятию санкций с Ирана и группа по возвращению Ирана к выполнению условий ядерной сделки — к тому формату ядерной программы, который был до выхода США из договора.

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