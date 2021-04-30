Ставрополь, , 20:04 — REGNUM МВД Ставропольского края предварительно установило картину автоаварии, в которой пострадала детская баскетбольная команда из Волгограда. Как стало известно, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 планировал обогнать большегруз, но не успел завершить маневр. При этом он столкнулся с грузовиком, из-за чего тот опрокинулся на двигавшийся по встречке пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

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«Отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в числе которых 14 несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным ведомства, в результате ДТП пятеро детей, по предварительным данным, погибли, количество пострадавших в настоящее время уточняется.

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