Рим, , 20:03 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 30 апреля, в Италии умерли 120 807 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 263 (днем ранее — на 288), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на 13 446 (днем ранее — на 14 320).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 022 653 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 436 270 человек — на 2439 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 5 833 485 человек, что составляет 9,69% населения Италии.