Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Американский госсекретарь СШАЭнтони Блинкен 30 апреля провел телефонный разговор с израильским коллегой, чтобы выразить свои соболезнования в связи с гибелью людей во время религиозного праздника на горе Мерон. Об этом сообщает CNN.

Блинкен выразил соболезнования и передал раненым пожелания скорейшего выздоровления. Секретарь также уверил, что США готовы предоставить помощь Израилю в такое нелегкое время.

Напомним, в связи с гибелью людей во время религиозного праздника на горе Мерон в Израиле, где в результате давки 44 человека погибли и еще 150 пострадали, 2 мая в стране объявляется национальным днем траура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Израиле заявили, что на данный момент информации о гражданах России,пострадавших или погибших в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, нет.