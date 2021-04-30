Москва, , 19:59 — REGNUM ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала первое положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по подготовке территории 4 этапа трассы М-12 Москва — Казань, от региональной дороги 17К-2 «Муром — М-7 «Волга» до пересечения с федеральной автодорогой Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Пресс-служба Минстроя России

Заключением одобрены инженерные изыскания, мероприятия по охране объектов культурного наследия, подготовительные работы для возведения искусственного сооружения и подъездных дорог для проезда к участкам работ по переустройству коммуникаций.

Уточняется, что 4 этап автодороги будет проходит по территории Нижегородской области, которая имеет богатую историю. В этой связи запланировано проведение раскопок на площади около 30 тыс. кв метров, включая территории поселений эпохи Бронзы, мезолита (IV тыс. до н.э.).

Будет организовано строительство площадок для сооружения мостового перехода через реку Оку и причальных сооружений. В полосе отвода для подвоза материалов и оборудования предусмотрена технологическая дорога.

Также проект предполагает прокладку 25 водопропускных труб на временной дороги и возведение технологического моста протяженностью 48 метров через правый приток Оки — реку Велетьма.

Финансирование проекта предусматривает использование средств федерального бюджета. Застройщиком является Государственная компания «Российские автомобильные дороги», генеральный подрядчик — АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство скоростной дороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» будет направлено 40 млрд рублей, говорил на совещании с заместителями премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что автодорога станет частью автотранспортного коридора «Европа — Западный Китай». Мишустин поставил задачу начать использование новой скоростной автотрассы уже в первом квартале 2024 года.

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