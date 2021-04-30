Черкесск, , 19:53 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии приняли решение отменить соревнования, на которые ехала команда юных баскетболисток из Волгограда. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель детей в ДТП на Ставрополье — все новости»

«Мы приняли решение отменить соревнования. Все участники отнеслись к этому с пониманием. Светлая память погибшим детям», — написал он в своем Instagram.

Он рассказал, что волгоградская команда ехала в Карачаево-Черкесию на традиционный турнир по баскетболу. Темрезов выразил соболезнования семьям погибших детей и высказал готовность оказать помощь и поддержку им и семьям пострадавших в автоаварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля около 16:40 в Грачевском районе Ставропольского края попал в аварию микроавтобус из Волгограда, в котором находились 18 человек, в том числе 14 детей. В результате ДТП погибли пятеро девочек-баскетболисток. Госпитализированы с травмами еще девять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП на Ставрополье погибли баскетболисты из Волгограда