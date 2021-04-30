Нарьян-Мар, , 19:51 — REGNUM Управление Роспотребнадзора и департамент здравоохранения НАО готовятся к всплеску заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной администрации, росту заболеваемости поспособствуют майские каникулы.

«Мы понимаем, что в майские каникулы в средней полосе люди поедут на дачи и не будут ни с кем контактировать, а жители НАО поедут в мегаполисы, заграницу. С начала майских праздников и, особенно, после их окончания, мы ждем подъем заболеваемости в Ненецком округе. Мы видели это и в сентябре, и после новогодних каникул. Это закономерно», — отметила в ходе заседания штаба главный государственный санитарный врач по НАО Наталья Кирхар.

С мнением Роспотребнадзора согласилась и.о. руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина.

«Жители округа сейчас начнут массово выезжать на каникулы, большинство из них не привиты. А между тем, часть регионов уже подтверждает начало третьей волны заболевания коронавирусом. Причем у третьей волны более высокая контагиозность, то есть заразность. Высокий риск заболевания сохраняется для людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания», — отметила Левина.

По данным администрации округа, на лечении с COVID-19 находятся только два жителя НАО.