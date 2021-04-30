Пекин, , 19:48 — REGNUM В Пекине после реконструкции в музее Гугун, расположенном в бывшем императорском дворце в Запретном городе, открылся павильон с уникальной коллекцией керамики и фарфора. Всемирно известный культурный центр обладает огромным количеством экспонатов. Они размещены на большом выставочном пространстве и имеют высокую IT-оснащенность, которая позволяет рассматривать самые ценные экспонаты с помощью цифровых платформ. Об этом 30 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что экспозиция фарфора состоит из 17 тематических выставок.

Для того, чтобы лучше знакомить посетителей с происхождением и историей каждой из реликвий, им присвоены QR-коды, по которым можно узнать об экспонатах много интересного. Подчеркивается, что история знаменитого китайского фарфора насчитывает 8 тыс. лет.

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