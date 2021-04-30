30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили решение мэра Киева Виталия Кличко о выплатах в канун Дня Победы.

Оксана Переможенко, , 20:34 — REGNUM Власти украинской столицы выделили 52 млн гривен на выплаты к так называемому дню памяти и примирения, а также ко Дню Победы. Помощь получат 81,5 тыс. киевлян, среди которых участники гражданской войны в Донбассе и «активисты», принимавшие участие в так называемом майдане, заявил 30 апреля мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает телеканал «112 Украина».

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это ветераны Второй мировой, участники антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники революции достоинства и некоторые другие категории граждан», — сказал Виталий Кличко.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Также новость в социальной сети Facebook оценили зрители канала «112 Украина». Многие не поняли, с какой стати выплаты ко Дню Победы были назначены участникам гражданской войны в Донбассе и участникам массовых беспорядков зимой 2014 года, приведших к государственному перевороту на Украине.

«Они ведь (участники «майдана» — О. П.) его к власти привели. Хоть раз в год с барского плеча», — отметил Сергей Р.

«А каким боком ко Дню Победы 1945 года причастны майдановцы и атовцы?» — задается вопросом читатель под псевдонимом Перейти На Русский.

«А ветераны 14-й Гренадерской Waffen-SS дивизии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — спросил Dima A.

«Это им поощрение за то, что разрушили страну и посадили на трон подлецов», — ответила Ольга К.

«А че майданутые тоже брали Рейхстаг? А я не знал, но теперь знаю», — пишет Kikimora lesnaia.

Ветераны Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как праздновать День Победы — это не праздник, а как деньги получать, то не отказываются, какая низость вообще», — добавила Наталья М.

«А участники первой пятницы на неделе не получат выплаты? Или ветераны тяжёлой среды?» — иронизирует Gordon Kast.

«Помнится, в 1942 году в Киеве награждали полицаев за заслуги перед Вермахтом, история такая, любит повторяться, сейчас в виде фарса, но и придут те времена, когда те, кто майданил активно и воевал в АТО закопают свои документы и будут сопеть в две дырочки, а иногда и в три!» — добавил Велес.

«Яценюк, Турчинов, Порошенко, Юля и вся остальная братия тоже получат материальную помощь? У Кличко мозг совсем в штаны провалился?» — спрашивает Дмитрий.

«Святой майдан этих утырков вынес на гребень волны! Без него им конец во всех смыслах этого слова…» — пишет Boris_Temple.

«А ещё Кличко сам себе пусть вручит, он тоже участник майдана», — посоветовал Андрей.

«Для героев майдан прибыльным мероприятием оказался, не зря скакали», — добавил Figaro.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А атошники каким боком ко Второй мировой???» — спросил Серёга.

«Могут получить не только лишь все. Надо было всем скакать по Майдану, теперь завидуем молча, может и нам бы перепало 30 сребреников», — написал Серж Ч.

«После вчерашнего марша даже боюсь представить, кого они считают ветеранами Второй мировой…» — добавила Татьяна М.

«Причём АТО и «революция» к дню ПОБЕДЫ!!! А дети войны ещё живы, их уже совсем мало!» — пишет Тетяна Р.

«Скоро «Галичину» на День Победы награждать орденами будут! Ненависть — неприемлемое чувство, особенно перед Пасхой. Однако, ничего не могу с собой поделать: ненавижу тех, кто «сконструировал» и воплотил в страшную реальность майдан! Сколько жизней потеряно, сколько судеб покалечено!» — отреагировала Ирина К.

«Так победа была, даже Европа признает победу, а Кличко — нет», — отметил Ульянов У.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Причем тут участники революции, какого достоинства, — скорее всего рабства», — добавил Вячеслав Николаевич.

«Что за бред 9 мая праздник победы над фашизмом… К сожалению этих ветеранов уже нет! Кому они собрались выплачивать?» — задалась вопросом Светлана А.

«Какое «примирення» и с кем, с нацистами и любителями фашизма? Дебилизм продолжается, как же мерзко от всего происходящего в нашей стране. Дно!» — подытожила Юлия А.

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Напомним, 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).