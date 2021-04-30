Аспен, США, , 19:40 — REGNUM В американских властных кругах идут дискуссии по поводу гипотетической встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил 30 апреля помощник главы Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан на семинаре в Аспенском институте.

Американский деятель отметил, что встреча президентов планируется этим летом в одной из европейских стран.

Салливан «Дата и место ещё не определены, ведутся активные дискуссии».

Он рассказал, что сегодня, 30 апреля, провёл переговоры на тему гипотетического саммита с секретарём СБ РФ Николаем Патрушевым.

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