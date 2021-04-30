Женева, Швейцария, , 19:39 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 878 386 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 150 110 310 человек. Такие данные приводит 30 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 14 572 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 158 792.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 870 419 случаях инфицирования и 12 260 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.