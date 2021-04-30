Салехард, , 19:36 — REGNUM Ямал вошёл в число лидеров по России по темпам вакцинации населения от коронавируса. За сутки вакцину получают 2−2,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба главы региона.

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В ЯНАО создано 74 пункта вакцинации. Мобильные прививочные бригады работают в торгово-развлекательных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска. Пункты вакцинации продолжат работу и в майские праздники.

За два месяца массовой вакцинации на Ямале привили от коронавируса 60 тысяч человек. Это составляет 25% от взрослого населения, подлежащего вакцинации.