Вологда, , 19:36 — REGNUM Бригады волгоградского центра медицины катастроф и комитета безопасности жизнедеятельности Волгоградской области выехали на помощь ставропольским врачам, которые оказывают помощь пострадавшим детям из баскетбольной команды, попавшим в ДТП на территории Ставропольского края.

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На место аварии также выехала вице-губернатор Волгоградской области Зинаида Мержоева. Губернатор Андрей Бочаров поручил оказать пострадавшим и их родителям всемерную помощь. В ходе оперативного совещания он поручил помочь родителям как можно быстрее попасть к детям.

Как ранее сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в числе госпитализированных после ДТП в Грачевском районе девять человек. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Напомним, автоавария с участием пассажирского микроавтобуса из Волгограда, на котором ехала на соревнование в Черкесск детская баскетбольная команда, произошло сегодня, 30 апреля, около 16:40 на территории Ставрополья. В результате ДТП погибли пятеро детей, пострадали еще 12 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.