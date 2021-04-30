Москва,
30 апреля 2021, 19:31 — REGNUM Об этом свидетельствует письмо ИФНС России № 35 по г. Москве
Причиной подачи иска о банкротстве, вероятно, стало несвоевременное или некачественное обновление информационной системы Федерального казначейства, где не отразились сведения о отсутствии задолженности.
В настоящее время ООО «Логика» совместно с профильными подразделениями ИФНС России № 35 по г. Москве прорабатывает вопрос о внесении информации о платежах в базу данных. Параллельно компания готовит соответствующий пакет документов для суда на случай, если налоговый орган не успеет внести изменения в базу и отозвать исковое заявление.
Пресс-служба ООО «Альтернатива Капитал»
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