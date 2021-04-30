Москва, , 19:31 — REGNUM Об этом свидетельствует письмо ИФНС России № 35 по г. Москве от 18.03.2021 № 10−07/12 941, где подтверждается, что задолженность ООО «Логика» по постановлениям о взыскании за счет имущества по состоянию на 18 марта отсутствует. Информация об отсутствии задолженности доведена до отдела судебных приставов.

Причиной подачи иска о банкротстве, вероятно, стало несвоевременное или некачественное обновление информационной системы Федерального казначейства, где не отразились сведения о отсутствии задолженности.

В настоящее время ООО «Логика» совместно с профильными подразделениями ИФНС России № 35 по г. Москве прорабатывает вопрос о внесении информации о платежах в базу данных. Параллельно компания готовит соответствующий пакет документов для суда на случай, если налоговый орган не успеет внести изменения в базу и отозвать исковое заявление.

Пресс-служба ООО «Альтернатива Капитал»

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