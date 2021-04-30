Казань, , 19:31 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Казань зампред правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание по вопросу строительства автодороги М-7 «Волга» на участке обходов городов Набережные Челны и Нижнекамск.

Глава Татарии Рустам Минниханов подчеркнул, что обход указанных городов — очень важный проект для республики. Он обратился к Хуснуллину с просьбой поддержать его и заверил, что в регионе будут внимательно следить за деятельностью подрядчиков и графиком выполнения работ.

В рамках совещания, в котором также приняли участие и.о. руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава минстроя России Ирек Файзуллин. Стороны обсудили подготовку проектной документации, формирование дорожной карты и сроки реализации строительных работ.

ИА REGNUM напоминает, планируется, что общая протяженность обхода Набережных Челнов и Нижнекамска составит 89 км. Проект будет реализован в три этапа. Новый участок трассы позволит разгрузить транзитные потоки и снизить нагрузку на существующую автодорогу.