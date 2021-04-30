Донецк, , 19:30 — REGNUM Количество атак ВСУ на территорию ДНР в апреле достигло 159, сообщает 30 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Из 159 обстрелов 80 осуществлялись с применением тяжёлого вооружения.

В апреле украинские боевики выпустили по территории ДНР 1293 боеприпасов. Погибли в результате этих атак два мирных жителя республики и ещё двое были ранены.

В результате атак ВСУ на ДНР в апреле повреждено 22 дома, два транспортных средства и шесть объектов инфраструктуры.

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