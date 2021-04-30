Москва, , 19:30 — REGNUM 41-летний экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин объявил о своем уходе из московского «Локомотива». Об этом 30 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. С 2017-го года Булыкин входил в совет директоров «Локомотива».

За свою профессиональную карьеру россиянин успел поиграть в «Локомотиве», московском «Динамо», «Байере-04», «Фортуне» из Дюссельдорфа, «Андерлехте», «Аяксе», «Ден Хаге», «Твенте» и «Волге».

В составе сборной России по футболу Булыкин принял участие в 15-ти матчах, в которых отметился семью забитыми мячами. Также футболист в составе национальной сборной выступал на Чемпионате Европы 2004-го года.