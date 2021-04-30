Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Встреча российского и американского президентовВладимира Путинаи Джо Байдена запланирована на это лето в третьей стране в Европе, сообщил 30 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отмечается, что в данный момент ведутся активные переговоры на счет даты и точного места, которые пока не определены.

Напомним, что тема встречи ранее сегодня обсуждалась в ходе телефонных переговоров на уровне глав нацбезопасности.

«[Секретарь СБ РФ] Николай Патрушев и [помощник американского президента по нацбезопасности] Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — сообщили в пресс-службе российского Совбеза.