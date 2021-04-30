Москва, , 19:16 — REGNUM Нота о введении Россией ответных мер на антироссийские санкции Европейского союза в марте 2021 года, вручена 30 апреля в Москве главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру, говорится в опубликованном заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что из-за беспрецедентного характера инициированных Брюсселем осложнений в отношениях России и ЕС сегодня, 30 апреля, были опубликованы имена восьми граждан стран Евросоюза, которым отныне закрыт въезд в РФ.

Захарова «Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами».

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