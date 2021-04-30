Москва, , 19:16 — REGNUM Блогер Олег Романенко решил уйти из TikTok-дома Dream Team House. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Я не могу дальше с моими ДТХ (Dream Team House). Они подарили мне всё, что я сейчас имею. Но не всё, что мне необходимо иметь», — объясняет своё решение Романенко. «Сейчас я займусь универом, саморазвитием и чем-то масштабным», — поделился блогер, отметив, что продолжит общаться с аудиторией и вести соцсети.

Ранее участники TikTok-дома Dream Team House рассказали, что один из участников их команды покинет проект по собственному желанию. Имя блогера они не раскрывали вплоть до объявления об уходе Олега Романенко.

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