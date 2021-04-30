Ижевск, , 19:14 — REGNUM В Удмуртии определили объем дотаций, которые направят на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Общая сумма средств составляет 23.3 млн рублей, свидетельствует распоряжение за подписью премьер-министра Ярослава Семенова.

Так максимальную сумму получит Ижевск — 2,133 млн рублей, в Воткинск направят — 2,054 млн рублей. Дотацию в размере от 1,027 млн рублей до 1,423 млн рублей получат Балезинский, Кизнерский, Завьяловский и Сарапульский районы, а также Сарапул.

Минимальный объем дотаций поступит в Глазов — 166,1 млн рублей, Каракулинский район — 217,7 млн рублей и Юкаменский район — 412,5 млн рублей.

Средства направят на своевременное решение вопросов местного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года правительство РФ приняло решение о выделении субсидий в отношении 56 регионов России, общая сумма средств составила 100 млрд рублей. Тогда дотация для Удмуртии составила 3,09 млрд рублей.

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