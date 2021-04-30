Саратов, , 19:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратов ответил на критику 90-летней пенсионерки Анны Александровой, пожаловавшейся на инфляцию и коррупцию.

«Бабушка наказы мне дала, человек подошел, мы поговорили. Если ты шагаешь мимо и никого не замечаешь — это большая ошибка», — сказал Володин на встрече со студентами.

Запись опубликована в аккаунте сторонников Володина в Instagram.

Пенсионерка пожаловалась парламентарию на высокий уровень инфляции, не позволяющий ей накопить «гробовые» деньги, на резкое повышение цен на продукты, отсутствие льгот и коррупцию.

«Врать-то сколько можно? Я простая русская старушка из деревни в Тамбовской области. Получается, в стране много лет воруют, обманывают и Богу молятся. Это людям как понять? Это какому Богу молятся, что просят?» — обратилась пенсионерка к спикеру Госдумы на улице в Саратове.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, взятые кандидатами в ходе избирательной кампании в нижнюю палату парламента, и сформировать общий прозрачный массив наказов граждан.

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