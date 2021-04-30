Пекин, , 20:19 — REGNUM В преддверии публикации переписи населения Китая за 2019 год в воздухе витает напряженность. Согласно утечкам, численность населения Поднебесной начала сокращаться, что не происходило десятилетиями, вскоре они были отвергнуты 29 апреля статистическим бюро страны. Но тот факт, что старение населения является самой большой угрозой для Китая в стремлении стать номером один в мире, мало кто отрицает. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Для Китая нет более серьезной проблемы», — заявил в интервью газете Хуан Вэньчжэн из Пекинского аналитического центра по Китаю и глобализации.

«Он имеет в виду демографическую бомбу, с которой столкнулся Китай. Ситуацию, при которой сокращающееся количество молодых людей будет тянуть на себе растущую группу пожилых людей», — отмечается в материале.

«В долгосрочной перспективе это окажет огромное влияние на экономику. Если правительство не сможет переломить эту тенденцию, мы столкнемся с серьезными проблемами», — добавил Вэньчжэн.