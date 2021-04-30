Архангельск, , 19:05 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 64 носителей коронавируса, 27 из них — в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди заболевших — жители Котласа, Новодвинска, Мирного, Северодвинска, а также Устьянского, Вельского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2367 человек.

По данным штаба, за сутки в регионе после COVID-19 выздоровели 58 человек, а всего с начала пандемии инфекцию перенесли 59 660 жителей региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 15,6%.