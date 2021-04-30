30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили новость о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении.

Мирослава Романенко, , 20:42 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление об увольнении, сообщило 30 апреля издание Strana.ua со ссылкой на анонимный источник в офисе президента. Позже эта информация была подтверждена.

Юлия Мендель President.gov.ua

Читайте также: Пресс-секретарь Зеленского написала заявление об увольнении?

Новость об увольнении пресс-секретаря Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также зрители канала «Первый независимый» и читатели издания «Шарий.net». Многие обратили внимание на увольнения, которые также произошли в последние дни в «Нафтогазе» и «Укроборонпроме». Другие считают, что, занимая данную должность, Юлия Мендель была «не на своем месте» и ей нужно было уйти. Иные предположили, что данные увольнения были нужны для того, чтоб отвлечь внимание общества от принятия закона о земле.

Читайте также: Парламент Украины частично разрешил продавать землю иностранцам

«Наметилось какое-то оживление в кадровых вопросах… [бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей] Коболев, [экс-заместитель генерального директора по управлению активами концерна «Укроборонпром» Мустафа] Найем теряют свои злачные места, кто следующий?» — задалась вопросом Анна И.

«Очень жаль. Она как нельзя лучше подходила Ze. Без неё будет скучно», — добавила Tatiana C.

«Даже не знаю, что сказать…» — написал Wiktor D.

«Бывает же такое: дурак дураком недоволен», — отметил Alexandr C.

Юлия Мендель President.gov.ua

«Скажи, кто твой пресс-секретарь (далее по тексту…)» — написал Анатолий Г.

«Ой, не смешите, пытаются вот этими увольнениями перекрыть закон по земле… В ОП (офисе президента Украины — М. Р.) Мендель оказалась крайней, и её не жалко… Но никак не понимают, что зашквар с землёй уже не перекроешь, даже если и побольше чины будут брошены на «алтарь мародеров», — пишет Ксения К.

«Для народа что-то изменится?» — спросила Ирина С.

«Видно, заработала уже себе на безбедную жизнь. Главное, вовремя смыться», — отметил Владимир Г.

«Она… была не на своем месте. Совсем не понимала, что происходит, и давала неверные анализы событиям. Пусть уходит», — написал Vladimir S.

«Старею, наверное. Пропустила опять, а че она приходила-то? Вот вам всем смешно, а ей теперь как? Хоть в центре занятости зарегистрируют?» — не без иронии спросила Татьяна В.

«Какой-то шухер происходит. Череда отставок. Что это?» — задается вопросом Александр К.

«Шо такоэ? Мендель дали пендель?» — иронизирует Deepfish Chord.

Юлия Мендель President.gov.ua

«Разошелся гарант, Коболева уволил, Наема и тут еще секретарку оставил без средств к существованию», — шутит Patti King.

«Слишком много шума из-за ничего. В истории след не оставила, пользы никакой. Пустой пассажир. Скатертью. Уверен, следующий (ая) будет ещё хуже. Традиции!» — добавил Michael V.

«То, что уходит — хорошо! Плохо, что только сейчас! Недоразумение пришибленное!» — добавила Alexandra N.

«Наконец-то, это не ее место!» — резюмировал Станислав С.

Читайте также: На Украине рассказали о причинах отставки главы «Нафтогаза»

Напомним, ранее на Украине уволили главу компании НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева из-за невыполнения планов по прибыли и росту добычи газа.