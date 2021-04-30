Стокгольм, , 20:44 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 46 человек. Данная информация была опубликована 30 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 048 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 973 604 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 5 926 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 2 511 121 человек, вторую — 755 773 человека.

По состоянию на 30 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 390 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 920 пациентов.

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