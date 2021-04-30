Снежинск, Челябинская область, , 19:02 — REGNUM Гастроли по городам Челябинской области провёл Образцово-показательный оркестр Росгвардии (Москва), сообщили 30 апреля в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выступления, приуроченные к 50-летию со дня образования оркестра, состоялись в городах Миасс, Трехгорный, Снежинск, Озёрск, а также в областном центре.

Комментируя это мероприятие, командир полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов Снежинска полковник Алексей Гончаров рассказал, что в городе концерт посетили свыше 700 человек, в том числе военнослужащие и ветераны местного полка войск правопорядка.

«Прославленные музыканты уже бывали у нас в гостях в 2018 году. Сегодняшняя программа в очередной раз покорила сердца горожан», — добавил он.

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