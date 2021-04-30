Стокгольм, , 20:30 — REGNUM В настоящее время правительство Швеции готовит решение, согласно которому, как ожидается, если распространение коронавирусной инфекции будет оставаться на достаточно низком уровне, с 17 мая власти разрешат проводить массовые мероприятия с участием 500 человек. Об этом 30 апреля сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Предполагается, что решение правительства будет распространяться на проведение культурных и спортивных мероприятий. Обязательным условиям станет их организация на открытом воздухе и в специально отведенных местах.

«По различным оценкам, если люди сидят на открытом воздухе, риск распространения коронавирусной инфекции меньше. Если они соблюдают социальную дистанцию и сидят в обозначенных местах», — заявила министр культуры Аманда Линд в эфире радиостанции Sveriges Radio.