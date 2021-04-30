Кабул, , 18:59 — REGNUM Афганские местные жители, работавшие подрядчиками войск США, требуют эвакуировать их из Афганистана вместе с американскими военными, сообщает 30 апреля телеканал «Толо».

Они считают, что их жизни угрожает опасность после вывода американских военных из страны и поэтому призывают дать им убежище в США.

На одной из площадей Кабула собралось несколько десятков человек, которые призывают администрацию президента Джозефа Байдена вывезти их из Афганистана в европейские страны или в США.

«Этим людям должны дать безопасное убежище. Они заслуживают специальной визы. Это их право», — заявил журналистам Ширин Ага Джафари, переводчик американских военных в Афганистане.

Участники манифестации демонстрируют письма с угрозами от талибов.

По данным Пентагона, в Афганистане не менее 18 тыс. местных жителей сотрудничали с военными США на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента Джо Байдена собирается вывести военных США из Афганистана к 11 сентября текущего года.

По некоторым данным, первые несколько десятков военных США были эвакуированы по воздуху 29 апреля.

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