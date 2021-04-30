Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Кандидатура Виктории Нуланд на пост главы замгоссекретаря США 30 апреля была единогласно одобрена американским Сенатом. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

Ранее Нуланд занималась вопросами политики в отношении постсоветских государств при экс-президенте США Бараке Обаме. Она также была помощником госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии.

Напомним, в 2014 году дипломат публично поддержала массовые протесты в Киеве, которые привели к насильственной смене власти на Украине. Особую известность ей принес случай, когда она раздавала печенье демонстрантам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве заместителя Байдена по политическим вопросам Нуланд будет иметь огромное влияние на курс и кадровую политику Государственного департамента. Прогрессивные деятели в Конгрессе и их партнеры в средствах массовой информации, в мире аналитических центров и среди рядовых активистов должны объединить усилия со всё большей группой республиканцев-законодателей, которые всё более решительным образом выступают против вторжения США в другие страны, и дать уверенный отпор ее назначению.