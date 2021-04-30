Стокгольм, , 20:33 — REGNUM 30 апреля дата достижения целевых показателей по иммунизации населения Швеции от COVID-19, согласно которым всем взрослым гражданам должна была быть предложена хотя бы одна доза вакцины, в очередной была изменена — с 15 августа на 5 сентября. Об этом сообщила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции.

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Согласно первоначальному плану, все взрослые граждане Швеции должны быть вакцинированы уже к середине лета. Но поскольку поставки вакцин от COVID-19 были отложены, шведские власти вынужденно сдвигали сроки.

Заявление Халленгрен основано на расчетах Агентства общественного здравоохранения Швеции и, по словам министра, очередное изменения графика вакцинации связано с задержкой поставок вакцин и продолжающимся перерывом в использовании вакцины Janssen.

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