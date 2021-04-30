Берлин, , 18:54 — REGNUM Гитарист немецкой рок-группы «Rammstein» Рихард Круспе шокирован приговором Ломоносовского суда Архангельска в отношении оппозиционера Андрея Боровикова. Об этом музыкант написал в своем Instagram.

«Я в курсе дела Андрея Боровикова. По сообщениям СМИ, иск против него был подан за то, что он поделился видео Rammstein «Pussy» в российских социальных сетях. Я искренне сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен к лишению свободы за это. Суровость этого приговора шокирует. Rammstein всегда выступали за свободу творчества как гарантированного базового права для всех людей», — написал он.

Фронтмен группы Тилль Линдеман на приговор Боровикова пока не отреагировал.

Как сообщало ИА REGNUM, суд приговорил экс-главу штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за репост клипа «Rammstein» на песню «Pussy». Боровиков поделился с подписчиками клипом в 2014 году. Спустя семь лет материал был признан порнографическим и на оппозиционера было заведено уголовное дело.