Ставрополь, , 18:50 — REGNUM В больницу Грачевского района после ДТП с микроавтобусом и грузовиком доставлены девять человек. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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«Девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести. Оказывается вся необходимая медпомощь. В поддержку местным врачам направлены медики из Ставрополя», — написал глава региона в своем Instagram.

Как отметил Владимиров, если возникнет необходимость в переводе пациентов в краевые медучреждения, этот вопрос будет оперативно решен.

Напомним, ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, грузового автомобиля, а также легковой автомашины произошло на федеральной автодороге в Грачевском районе Ставропольского края. В автобусе находились 18 человек, в том числе 14 детей из баскетбольной команды из Волгограда, которые направлялись в город Черкесск на соревнования.