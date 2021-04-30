Москва, , 18:49 — REGNUM Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, четверка парламентских партий сохранила бы свои позиции, новых игроков в парламенте не появилось бы. При этом «Единая Россия» в сравнении с февральскими замерами начала набирать симпатии россиян, чего нельзя сказать об остальных партиях. Эксперты связывают рост ЕР с Посланием президента и с постепенным выходом страны из пандемии.

Согласно данным опроса «ФОМнибус», проведенного 23−25 апреля среди трех тысяч респондентов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, уверенное большинство сохранила бы «Единая Россия» (33%), на втором месте с почти трехкратным отрывом от лидера оказалась бы КПРФ (12%), на третьем — ЛДПР (10%), на четвертом «Справедливая Россия — За правду» (7%).

Эксперты отмечают рост уровня симпатий к партии власти (в феврале ее рейтинг оставлял 29−30%) и связывают такую тенденцию с постепенным выходом страны из пандемического кризиса, действиями властей по социальной поддержке населения и решениями, озвученными президентом в послании Федеральному Собранию. Также отмечается, что положительная оценка работы Президента, в начале года составлявшая 55% вернулась в этом месяце к показателю 62%, уровень удовлетворенности действиями властей вырос с 51% до 60%, а уровень тревожности в обществе, напротив, упал с 60% в конце прошлого года до 41%.

«Доверие людей к действиям властей начинается с роста их уверенности в стабильности сегодняшнего дня и будущего. Президент эту уверенность закрепил», — поделилась мнением руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Смоленской области, председатель регионального отделения Союза журналистов России Марина Проскурнина.

Эксперт отметила, что глава государства в Послании озвучил очень многие «социальные» инициативы, которые в своё время предлагала партия «Единая Россия». Именно она сегодня, по словам Марины Проскурниной, поддерживает, реализует и расширяет социальные гарантии «на все категории населения и сферы жизни» и за ней, что особенно значимо — реализация поставленных президентом задач.

«Несмотря на постоянную критику, партия целенаправленно и методично продолжает воплощать в жизнь социально значимые проекты и имеет чёткую систему действий на перспективу, в отличии от ряда других партий», — сообщила Марина Проскурнина, добавив, что «Единая Россия» проводит постоянную работу и на местном уровне, её представители постоянно участвуют в выборах и общаются с избирателями.