Вашингтон, , 20:34 — REGNUM США готовы предоставить поддержку военным Афганистана в случае вооруженных конфликтов с боевиками, сообщила 30 апреля первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Во время онлайн-конференции Хикс заявила, что «США не отказываются от возможности сотрудничества с партнерами по коалиции — союзниками НАТО и военными Афганистана».

Отмечается, что США готовы оказать ту помощь, которая им посильна, если афганская армия подвергнется нападениям во время вывода американских войск из своей страны.

Напомним, 29 апреля военное командование приступило к выводу войск США с территории Афганистана.

По официальным данным Пентагона, в Афганистане на данный момент находятся порядка 2,5 тыс. военных США, а также несколько сотен бойцов подразделений спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джозефа Байдена заявляет, что вывод военных из Афганистана начнется 1 мая и завершится к 11 сентября.