Чебаркуль, Челябинская область, , 18:48 — REGNUM Бывший высокопоставленный сотрудник полиции в Челябинской области Михаил Д. отдаст взятку, полученную. ранее, государству. Решение уже вступило в силу, пишут СМИ.

Экс-глава полиции Чебаркуля был осуждён 7 сентября 2018 года. Его оштрафовали на миллион рублей и запретили в течение двух лет занимать определённые должности. А затем прокурор потребовал через суд внести взятку в госбюджет. Речь шла о сумме в размере 940 тыс. рублей.

Суд Чебаркуля постановил удовлетворить требование прокуратуры. А 30 апреля областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение без изменения.