Пули-Алам, Афганистан, , 18:48 — REGNUM Порядка трёх десятков человек погибли при взрыве в городе Пули-Алам (провинция Логар, Афганистан), сообщает 30 апреля Pajhwok.

Как рассказали в местной полиции, ранения получили более 60 человек. Известно, что был взорван автомобиль. Трагедия произошла рядом с больницей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 человек погибли в деревне Зорланг (провинция Майдан-Вардак, Афганистан) в результате авиаудара.

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