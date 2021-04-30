Москва, , 18:29 — REGNUM Водителей, лишенных прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, необходимо также проверять и на употребление наркотиков, сообщает 30 апреля Минздрав России.

Речь идет о проекте приказа, предлагаемого ведомством.

Таких водителей предлагается дополнительно обследовать лабораторно для диагностики наркологического расстройства.

В Минздраве поясняют, что «у лиц с заболеваниями (состояниями), вызванными употреблением психоактивных веществ, на определенной стадии их развития возникают помимо прочего нарушения ситуационного контроля и снижение критических способностей».

Сам факт управления машиной в состоянии опьянения может являться признаком наркологического расстройства.

Предлагаемая норма позволит снизить показатели смертности в ДТП, случившихся по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Минздраве подчеркнули, что лабораторное обследование водителей транспортных средств на предмет потребления психоактивных веществ является общемировой практикой.

По данным ГИБДД, за 2020 год в России произошло почти 13 тыс. ДТП с участием пьяных водителей. Всего за минувший год на российских автодорогах погибло 3524 человека, а еще 21 459 получили ранения и увечья.

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