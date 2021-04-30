Ворсино, Калужская область, 30 апреля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Строительство завода по производству блок-контейнеров стартовало в калужском индустриальном парке «Ворсино», 30 апреля прошла церемония, приуроченная к этому событию. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Анны Золотиной. Пресс-служба правительства Калужской области. На церемонии начала строительства завода по производству блок-контейнеров.

Новое предприятие площадью более 4 000 кв. м появится на территории индустриального парка «Ворсино» в марте 2022 года. К этому времени планируется построить крупный производственно-складской комплекс. На заводе будут производить современные контейнеры, на 100% сделанные в России. Планируемый общий объем инвестиций в проект должен превысить 10 млн евро. Ежегодно инвестор ООО «ЭЛА контейнер РУ» (дочерняя компания немецкой ELAContainer) будет поставлять на рынок несколько тысяч блок-контейнеров.

Открывая церемонию чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр отметил успешную работу немецких предприятий на территории Калужской области. Губернатор Владислав Шапша поблагодарил руководство немецкого предприятия за выбор индустриального парка «Ворсино» в качестве площадки для размещения производства.

«Для нас вдвойне ценно, что в таких непростых условиях, в условиях пандемии, вы остались, сохранили решимость инвестировать в Калужскую область», — сказал Владислав Шапша. Глава региона пригласил посла Германии принять участие в XVI Конференции городов-партнёров России и Германии, которая в июне пройдет в Калуге. Предстоящее мероприятие имеет большое значение для дальнейшего укрепления российско-германских связей и межрегионального сотрудничества.

Калужскую область и Германию связывают давние многоплановые связи. В регионе реализуются более 20 немецких проектов. Свыше 122 млрд 174 млн рублей инвестиций со стороны немецкого бизнеса вложено в экономику области. С участием немецкого капитала на калужской земле построены заводы, выпускающие автомобили и комплектующие, шины, строительные и лакокрасочные материалы, смазочные жидкости, лекарственные препараты. Четыре производителя объединились в агротехнологический центр, который обслуживает сельскохозяйственную технику.