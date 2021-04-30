Восемь граждан стран ЕС объявлены невъездными в Россию
Москва, 30 апреля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Въезд в Россию запрещён восьми гражданам стран ЕС в качестве ответной меры на политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций, сообщили 30 апреля в МИД РФ.
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Закрытая дверь
Уточняется, что запрещён въезд двум гражданам Латвии, гражданину Эстонии, члену ПАСЕ от Франции, председателю Европейского парламента, замглавы Европейской комиссии, главе прокуратуры Берлина и подданному Швеции. Вот полный список:
- председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш;
- директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
- член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр;
- глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах;
- председатель Европарламента Давид Мария Сассоли;
- глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт;
- глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск;
- замепредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.
МИД РФ напомнил, что в прошлом месяце неправомерным ограничениям со стороны ЕС были подвергнуты шесть граждан России. В ответ на это закрыт въезд на территорию РФ восьми вышеперечисленным должностным лицам из ЕС.