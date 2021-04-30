Москва, 30 апреля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Въезд в Россию запрещён восьми гражданам стран ЕС в качестве ответной меры на политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций, сообщили 30 апреля в МИД РФ.

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Уточняется, что запрещён въезд двум гражданам Латвии, гражданину Эстонии, члену ПАСЕ от Франции, председателю Европейского парламента, замглавы Европейской комиссии, главе прокуратуры Берлина и подданному Швеции. Вот полный список:

председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш; директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш; член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр; глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах; председатель Европарламента Давид Мария Сассоли; глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт; глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск; замепредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

МИД РФ напомнил, что в прошлом месяце неправомерным ограничениям со стороны ЕС были подвергнуты шесть граждан России. В ответ на это закрыт въезд на территорию РФ восьми вышеперечисленным должностным лицам из ЕС.