Ставрополь, , 18:28 — REGNUM Предварительно названное число жертв ДТП на Ставрополье снизилось до пяти: врачи смогли реанимировать одну из пострадавших девочек, передает НТВ.

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В больницу Грачевского района Ставропольского края доставили шесть человек, двое из них в тяжелом состоянии. Общее число пострадавших — 16 человек, из них трое взрослых, остальные дети, сообщили в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария на федеральной дороге Астрахань — Ставрополь произошла около 16:40 30 апреля. Грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с микроавтобусом, в котором на соревнование в Черкесск ехала баскетбольная команда из Волгограда. Первоначально сообщалось о шестерых погибших детях.

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