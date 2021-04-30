Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил в своем первом интервью после того, как ФБР обыскало его квартиру, что органы занялись его прошлым в качестве мести за «доказательства коррупции семьи Байденов». Адвокат дал интервью 30 апреля телеканалу Fox News.

Джулиани объяснил, что ФБР получило орден на обыск из-за того, что адвокат представлял интересы некого гражданина России и утаил эту информацию. Однако, утверждает адвокат, данные обвинения абсолютно несправедливы.

«Семья Байденов нарушала наши законы на протяжении 30 лет. Доказательства этого находятся на диске (с копией диска Хантера Байдена), который они не приняли. Вот поэтому они и хотят посадить меня в тюрьму. Вся ирония в том, что Демократическая партия устраивает истерики на счет России отчасти из-за того, что получила кучу денег от Украины, которая сама боится России. Им (демократам) платят, чтобы они ненавидели Росиию», — рассказал Джулиани.

Напомним, во время обысков ФБР изъяло все электронные носители Джулиани за исключением жесткого диска Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля близкий советник Байдена Седрик Ричмонд сообщил, что администрация Байденане имеет отношения к обыску в квартире Рудольфа Джулиани и никоим образом не давит на Министерство юстиции США.