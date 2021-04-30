Тюмень, , 18:21 — REGNUM В Тюмени проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 123 конкурсанта из 41 региона России. Среди них — Александр Дементьев из Магнитогорска.

Александр Дементьев представил на конкурс авторский проект, направленный на знакомство со стрельбой из лука, «Луковстречи».

"Наш проект позволил многим не просто осуществить мечту детства и опробовать себя в качестве героя книги, фильма, компьютерной игры. Он позволил соприкоснуться с древнейшим оружием, отточить навыки владения своим телом и разумом. Ведь в стрельбе из лука задействованы не просто многие мышцы тела, но также зрение и ум», — рассказывает Александр Дементьев о своем проекте.

«Луковстречи» уже успешно работают на протяжении трех лет. Для поддержки в осуществлении своих планов по развитию Александр подал заявку на участие в конкурсе и прошел в полуфинал. Александр рассматривает свое участие в проекте «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» как возможность рассказать о своем проекте широкой аудитории.

За выход в финал в Тюмени борются 123 участника из 41 региона страны. Следующий региональный полуфинал пройдет в Перми.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».