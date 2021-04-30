Москва, , 18:21 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров совместно с украинской исполнительницей Maruv выпустил клип на новую песню. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Киркорова 30 апреля.

Новый сингл исполнителей называется Komilfo. По сюжету клипа медсестра Мария Корсун (настоящее имя Maruv) насильно удерживает Киркорова в психиатрической больнице.

Добавим, что премьера песни и клипа на неё состоялась в день рождения Филиппа Киркорова. Сегодня, 30 апреля 2021 года, ему исполнилось 54 года.

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