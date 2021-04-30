Ижевск, , 18:17 — REGNUM В Ижевске вынесен приговор в отношении местной жительницы по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства из корыстных побуждений по найму»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что мать четверых детей предложила своему знакомому, ранее судимому, за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей убить ее бывшего мужа, который не платил алименты. Таким образом, она бы получила право на пенсию по потере кормильца. Она спланировала способ совершения убийства. продумала алиби так, чтобы под подозрением оказалась близкая знакомая бывшего супруга.

Однако потенциальный исполнитель не собирался никого убивать и сообщил в правоохранительные органы. Было инсценировано убийство, после чего женщину задержали в момент передачи первой части вознаграждения.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Северодвинска в мае 2020 года обратилась к своему знакомому с просьбой убить ее 45-летнего супруга любым способом. Женщина была готова заплатить киллеру 200 тысяч рублей. Организатор преступления пояснила следователю, что решила устранить супруга из-за личной неприязни, возникшей в результате семейных ссор.

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