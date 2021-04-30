Минск, , 18:10 — REGNUM «Сейчас для нас главное — стабилизировать состав. Все, кто здесь сидит, знают, для чего они в клубе — решать эти задачи. Уверяю — для нас каждая игра будет, как последняя!», — заявил главный тренер футбольного клуба «Белшина» Виталий Павлов.

Такие заверения он дал в ходе «встречи», состоявшейся 27 апреля в конференц-зале ФК «Белшина» с гендиректором одноименного госпредприятия, руководством клуба и председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Александром Студневым. Провинциальный чиновник выразил уверенность, что у ФК «Белшина» есть и профессионализм, и база, и прочее необходимое для выхода в высшую футбольную лигу постсоветской республики.

«Ваша основная задача — вернуться в Высшую лигу! И еще — привлечь зрителей на стадион. Как только болельщики поверят в свою команду, они пойдут на футбол, фанаты будут ездить за вами. Необходимо вернуть интерес к бобруйскому футболу. И я уверен — вы это сделаете! Стремление, желание, уверенность — у вас все для этого есть. И пусть удача не покидает вас никогда! Побед вам!», — цитирует Студнева официальный сайт Бобруйского горисполкома.

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В свою очередь гендиректор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков сказал: «Наше предприятие и ваша команда носят одно имя. Я всегда следил и слежу за футболом. Знаю, как играла «Белшина» в былые времена. А сегодня нам нужна немного другая реклама в Белоруссии. Да, мы представлены в семидесяти странах мира, но все-таки в приоритете внутренний рынок. Я, как генеральный директор предприятия, которое будет оказывать финансовую поддержку клубу в течение сезона, хочу, чтобы и результаты были соответствующие, чтобы вы были впереди. Первая лига — не место для «Белшины», да и в Высшей лиге наше место — не вторая половина турнирной таблицы. Выходя на футбольное поле, надо ставить задачу на победу. Да, спорт есть спорт, мяч — круглый, бывают осечки, но стремиться к победе необходимо в каждом матче!».