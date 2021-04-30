Тюмень, , 18:10 — REGNUM В Тюмени проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 123 конкурсанта из 41 региона России. Среди них — Андрей Никонов из Свердловской области.

Андрей Никонов из Алапаевска на конкурсе представил проект реконструкции Алапаевской узкоколейной железной дороги.

«Это уникальный памятник истории промышленного развития Урала. Дорога, построенная 125 лет назад, чудом сохранилась до наших дней. Мы ставим перед собой задачу за 5 лет вновь открыть не менее 10 остановочных пунктов из числа закрытых на АУЖД, а также увеличить численность населения поселков вдоль железной дороги», — рассказал участник журналистам.

Андрей Никонов уже не в первый раз принимает участие в конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В прошлом году наша команда стала победителем конкурса «Моя страна — моя Россия». В результате нам удалось не только качественно изложить проект на бумаге, проработать детали, но и получить финансовую поддержку и массу ценных советов от экспертов. Поэтому наш новый проект отличается и масштабами, и глубиной проработки, и количеством участников», — отмечает Андрей Никонов.

Напомним, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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