Тюмень, 30 апреля 2021, 18:10 — REGNUM В Тюмени проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 123 конкурсанта из 41 региона России. Среди них — Андрей Никонов из Свердловской области.
Андрей Никонов из Алапаевска на конкурсе представил проект реконструкции Алапаевской узкоколейной железной дороги.
Андрей Никонов уже не в первый раз принимает участие в конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Напомним, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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